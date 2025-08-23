大谷の″打撃″がついに完成か「構えが決まれば軌道もよくなるし、力の伝わるスイングになる」まだドジャースで最初のシーズンが開幕したばかりの昨年４月、大谷翔平（31）は自身の打撃について、報道陣にこう語った。彼にとって、バッティングの根源は″構え″なのだ。そんな大谷の打撃が、ついに完成したのかもしれない。６月に打率.265 、７月に.204 とまさかの失速を経験したが、８月は.397 、本塁打５本と大暴れしているのだ