セ・リーグはCS進出圏への争いが面白くなっている。3位・DeNAから5位・中日までは3・5差。応援するチームの勝敗によるファンの一喜一憂が続いている。中日は4位・広島ときょう23日も直接対決、勝てば15日以来の4位に浮上する。先発の高橋宏は今季広島戦3戦3勝。昨年6月21日から6連勝中と相性は抜群だ。一方、広島の先発・森下は今季中日戦5戦5敗、昨年8月27日から7連敗中と白星が遠い。両チームの今季対戦成績は10勝10敗1分け