健康に良いとされる梅干しですが、塩分の摂りすぎが心配で控えているという方も多いのではないでしょうか。実は、梅干しは工夫次第で塩分を抑えつつ、毎日の食事に取り入れやすい食材です。管理栄養士の栗城智子さんに、塩分を抑えながら梅干しを美味しく・効果的に楽しむコツや、相性の良い食材について教えていただきました。 監修管理栄養士：栗城 智子（管理栄養士） 東京農業大学卒業。食品メーカーにて開