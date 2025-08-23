◇プロ野球セ・リーグ巨人8ー1DeNA（22日、東京ドーム）8回にレフトからライトに守備位置を変更した巨人の中山礼都（らいと）選手。人生で初めてというライトについては「景色は変わりましたけど、右と左の打球の質が変わっただけ、特に違和感なくやれたかなと思います」と語りました。その言葉通り、DeNAの佐野恵太選手のフェンス際へのファウルフライも臆せずにキャッチ。「ああいうところは行き過ぎて、エラーしたりとか、（