福岡市で今春、市立小の給食が「炎上」した。主菜の唐揚げが１個だけという献立が粗末に映り、非難が殺到したのだ。市教育委員会は料理研究家らの力も借りて改善策を探るが、現場の人手や機材の不足に加えて物価高も重なり、解決すべき課題は少なくない。専門家は「ピンチをチャンスに変え、学校給食の将来像を皆で考える機会にしてほしい」と話す。（原聖悟）■工夫が裏目夏休みを控えた７月、福岡市東区にある第２給食センタ