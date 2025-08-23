― ダウは846ドル高で史上最高値を更新、パウエルFRB議長の発言を受けて利下げ期待高まる ― ＮＹダウ 45631.74 ( +846.24 ) Ｓ＆Ｐ500 6466.91 ( +96.74 ) ＮＡＳＤＡＱ 21496.54 ( +396.23 ) 米10年債利回り4.253 ( -0.075 ) ＮＹ(WTI)原油 63.66 ( +0.14 ) ＮＹ金 3418.5 ( +36.9 ) ＶＩＸ指数14.22 ( -2.38 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42965 ( +395 )