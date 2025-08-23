TICAD＝アフリカ開発会議が22日、閉幕した。成長著しいアフリカは世界中から熱い視線を浴び、大国の影もちらつく。日本の存在感を高めるために政府が掲げる戦略とは？石破首相が臨んだ「マラソン会談」の舞台裏を取材した。■石破首相「ウィンウィンの関係を」豊富な天然資源と急増する人口により、急速な経済成長が見込まれるアフリカ。世界各国が投資の拡大を競い、日本企業の進出も年々広がりを見せている。20日から3日間開催さ