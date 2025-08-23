小田急レストランシステム、JR東日本クロスステーション、レストラン京王は、「豆腐一丁そば」を8月1日から31日まで販売する。箱根そばの60周年を記念したもの。2023年から実施しているコラボ企画の一環で、箱根そばの人気商品「豆腐一丁そば」を、3社同じ盛り付けで、それぞれのそばとつゆで提供する。価格は630円（税込）。販売店舗は箱根そば全店舗（箱根そば本陣を除く）、そばいち エキュート秋葉原店・グランスタ東京店・新