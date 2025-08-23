三重県亀山市の臼杵山（うすきねやま）で、登山をしていたとみられる70代の男性の行方が分からなくなっていて、警察と消防が8月23日朝から捜索を行っています。警察によりますと、行方が分からなくなっているのは、亀山市内に住む70代の男性で、22日午後7時頃、「夫が帰ってこない」と男性の妻から通報がありました。男性は亀山市内の臼杵山で1人で登山をしていたとみられ、登山口には男性の車が止められていました。男性