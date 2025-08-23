阪神２年ぶりのリーグ優勝がほぼ確実となったいま、ファンの関心はタイトル争いだ。なかでも４番・佐藤輝明の「三冠王」には、大きな期待が寄せられている。では、その可能性はどれほどあるのか。課題があるとすれば何なのか。三冠王獲得の条件について、野球解説者で、かつては名コーチとして多くの打者を育てた伊勢孝夫氏に聞いた。現在、本塁打、打点でリーグトップの阪神・佐藤輝明photo by Koike Yoshihiro【本塁打、打点