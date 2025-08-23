ガザ北部ガザ市で食料を求める人々＝16日（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエル首相府は22日、国連がパレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市で飢饉が起きていると発表したことについて「全くのうそ」だと反発した。国連や国際社会は、イスラエルによる物資搬入制限で飢餓が拡大したと指摘しているが、イスラエル首相府は十分な量の物資が搬入されているなどと主張した。イスラエルはガザ市の制圧計画を決定しており、実施に