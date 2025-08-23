【ワシントン共同】米メディアは22日、ヘグセス国防長官が国防情報局トップを解任したと報じた。理由は不明。6月の米軍によるイラン核施設攻撃の初期評価が、トランプ大統領の主張と食い違ったことが原因との指摘が出ている。