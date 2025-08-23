天皇皇后両陛下は「野口英世アフリカ賞」の授賞式に出席されました。「野口英世アフリカ賞」の授賞式は、TICAD（アフリカ開発会議）に合わせて行われました。両陛下は、マラリアの治療などに貢献した研究者を拍手で祝福し、式典後には受賞者らに祝福の言葉を伝えられました。これに先立ち、皇居・宮殿ではTICADに出席したアフリカ各国の首脳らを招いた茶会が行われ、秋篠宮ご夫妻や愛子さま、佳子さまなど皇族方も出席されました。