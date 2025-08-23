秋の訪れとともに楽しみたいのが、チーズガーデンの季節限定スイーツ。毎年人気の「御用邸栗チーズケーキ」が、今年は“和栗”の魅力を引き立てた『御用邸和栗チーズケーキ』へと進化して登場します。さらに、かぼちゃの甘みを楽しめる『御用邸パンプキンチーズクッキー』や、カフェ限定の『季節の御用邸パフェ 和栗』もラインアップ。自分へのご褒美はもちろん、大切な人