自然を満喫できる滞在型の複合施設“THE BOTANICAL RESORT 林音（ザ ボタニカルリゾート リンネ）”が、11月から、茨城・那珂市にオープンする。【写真】めっちゃ幻想的！ライトアップされた熱帯植物館■グランピング施設を新設今回オープンするTHE BOTANICAL RESORT 林音は、長年県民に親しまれてきた茨城県植物園および茨城県民の森が、全く新しいコンセプトの“泊まれる体験型植物園”として生まれ変わる滞在型複合施設。