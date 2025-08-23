取得率が1％にも満たない生理休暇。キリンホールディングスでは2024年11月より名称の変更など、制度の改正を行なった（撮影：筆者）【写真】キリンホールディングスの生理休暇の「改名」についてお話を聞いた人財戦略部企画・組織開発担当の中島あやな氏あなたは“生理休暇”を使ったことがあるだろうか（男性読者の場合、使っている人を見聞きしたことがあるだろうか）？「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは