きょう23日に鹿児島市で開かれる「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」について、実行委員会事務局は予定通り開催すると発表しました。 「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」は23日夜、鹿児島市の鹿児島港本港区を会場に行われ、およそ1万5000発の花火が打ち上げられる予定です。場所は？開場時間は？ 2025年8月23日（土） 会場エリア内の入場時間 ⇨開場入場ゲート：午後3時～ ⇨