モデル・女優の朝比奈彩（31）が23日までに自身のインスタグラムを更新。シックな私服を披露した。朝比奈は「とある日の私服」とし、黒のトップスに白のパンツ、ブルーのハンドバッグとピンクのトートバッグを手にしたシンプルなコーデを披露した。フォロワーからは「かわいい」「マジオシャレで綺麗」「あやちゃん、Venus」と、さまざまな声が寄せられた。朝比奈は2021年7月に「三代目JSOULBROTHERS」山下健二郎と