白黒のアイドル、実はマッチョジャイアントパンダ ● モフモフの白い毛：黒や茶色のクマが多いなか、ジャイアントパンダは白。● 目のまわりの黒模様：目のまわりが黒で塗りつぶされたようになっている。● 体重100kg超の筋肉質：体には筋肉がぎっしり。太い前足で木によじ登る。● 骨でできた第6の指：竹をつかむために、手首の骨が進化。 世界中で愛される人気者ジャイアントパンダ。ふくよかな見た目に反