突然ですが、「AI」が何の略か知っていますか?人工知能は知ってるけど英語では…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Artificial Intelligence（人工知能）」でした！コンピューターが人間のように、学習したり判断したりすることを目指して作られた技術です。Chat GPTをはじめ、今後ますますの発展が期待されます！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本当に恥ずか