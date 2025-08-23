NY原油先物10 月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.66（+0.14+0.2%） 時間外取引から、早期のウクライナ停戦期待に不透明感が強まっていることから買い優勢で推移。ヒーティングオイル、ガソリンとも製品相場が売り優勢となったことが圧 迫要因となり、上げ幅は限定的。 日中取引開始後、ニューヨーク時間の午前１０時にジャクソンホール会議でパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控え