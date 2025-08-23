9月6日18時56分放送の『ドラえもん誕生日スペシャル天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜』（テレビ朝日系）に、津田健次郎が特別出演することが発表された。ひみつ道具「映画缶」のナレーション役で大冒険を盛り上げる。津田の『ドラえもん』シリーズ出演は初めて。【写真】津田健次郎、念願の『ドラえもん』初出演！今年の『誕生日スペシャル』は、映画の主人公となってさまざまな冒険を体験できるひみつ道具“映画