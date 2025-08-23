元HKT48のタレント田中美久（23）が22日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。定期便で注文して値段を気にしていないものを明かした。「お水にいくら払えますか?」というトークテーマで、田中は「私は温泉水が大好き」と切り出した。続けて「定期便で頼んで、お金は関係なく水はちゃんと払います」と金額を気にせず購入していることを明かした。これに自動販売機で水を購入することにため