「あの『ルーシー・ブラックマン事件』の容疑者として逮捕された織原城二が、刑務所の所長に対して『検閲差止請求』の裁判を起こしている」こんな驚くべき情報が筆者のもとに届いたのは、昨春のことだった。ルーシー・ブラックマン事件――。東京・六本木のクラブでホステスをしていた元英国航空CAのルーシー・ブラックマンさん（当時21歳）が凌辱されバラバラの切断遺体で発見されたこの事件は、日本の性犯罪史に残る「猟奇的事件