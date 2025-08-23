開幕のライプチヒ戦でゴールを決めるバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケーン（左）＝22日、ミュンヘン（ロイター＝共同）サッカーのドイツ1部リーグは22日に1試合を行って開幕し、昨季王者のバイエルン・ミュンヘンがホームでライプチヒに6―0で圧勝した。ケーンがハットトリックと活躍した。右中足骨の骨折から復帰を目指すBミュンヘンの伊藤洋輝はベンチ外。（共同）