花王のスキンケアブランド「ソフィーナ iP（SOFINA iP）」が、肌印象を左右する3大要因に総合アプローチする美容液「ソフィーナ iP 【薬用】角層トーニングセラム」（医薬部外品、30mL 6600円、数量限定お試しサイズ 10mL 2420円）を10月18日に発売する。 【画像をもっと見る】 ソフィーナ iPは、総合皮膚科学スキンケアブランドとして、“肌の事実・根拠に基づく皮膚科学で導く「きれいの最適解」を”をブランドパーパスに掲