「スック（SUQQU）」が、スティック型で手軽に使用できるスキンケアバーム「SUQQU グロウイング バーム」（18g 5940円）を10月3日に発売する。 【画像をもっと見る】 肌のツヤを追求してきたスックは、新作のグロウイング バームで、パールに頼らない素肌のうるおい感や、ライブリーなツヤが息づく印象を提案。肌だけでなく、唇や指先、髪の毛、首元などうるおいが欲しい部分にマルチに使うことができる。水分を抱え込み、肌