【達人のプラモ術】海洋堂「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン初号機“ヤシマ作戦”」03/04さて今回は、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』に登場した、本キットのもうひとつの主役でもある「大出力型第2次試作自走460mm陽電子砲」の製作と塗装を進めます。テレビ版に比べて圧倒的なディテールが追加された劇場版の陽電子砲は、第5使徒ラミエル（※）との決戦において登場します（テレビ版では「ポジトロンスナイパーライフ