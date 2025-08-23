初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）の９・１１後楽園ホール大会に参戦する“邪道”大仁田厚が２２日に都内のＳＳＰＷ事務所に乗り込んだ。大仁田は１７日に間下隼人から受け取った挑戦状を平井丈雅代表に渡し「間下選手が俺のところにこれを持って来た。あいつは真剣だ。どうしても電流爆破をやりたいと言っているが、タイガー（初代タイガーマスク）はどうなんだ？」と詰め