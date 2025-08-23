23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の4万2950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45300.73円ボリンジャーバンド3σ 44113.82円ボリンジャーバンド2σ 43120.00円一目均衡表・転換線 42950.00円23日夜間取引終値 42926.91円ボリンジャーバンド1σ 42922.00円5日移動平均 42633.29円22日日経平均株価現物終値 4