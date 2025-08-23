23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の3106.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3265.28ポイントボリンジャーバンド3σ 3177.11ポイントボリンジャーバンド2σ 3106.50ポイント23日夜間取引終値 3102.70ポイント5日移動平均 3100.87ポイント22日TOPIX現物終値 3093.50ポイント一目均衡表・転換線 3088.95ポイ