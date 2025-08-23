23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント高の791ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 820.40ポイントボリンジャーバンド3σ 804.20ポイントボリンジャーバンド2σ 791.00ポイント23日夜間取引終値 789.20ポイント5日移動平均 788.50ポイント一目均衡表・転換線 788.00ポイントボリンジャー