薄着になると気になる二の腕…。そんなときはチュールなどのシアーな素材がおすすめ。腕が透けながらもラインをぼかせる効果が♡柔らかな素材感で女性らしさも備わります。8月23日(土)のおすすめコーデをご紹介します。ベールのようなチュール袖でエレガントに二の腕をカバー出典: 美人百花.comチュール特有のほどよいハリによる立体感も、ほっそり腕の演出に有利。ブラウス\16,500、バッグ\17,600/ともにストロベリーフィ