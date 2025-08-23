高校野球は「何」を必死で守っているのか高校野球は、なかなか変わらない。どこか、必死で変わらないようにしているように見える。夏の風物詩として眺めているが、あらためてみるとけっこう奇妙な存在である。今年も夏の甲子園大会が開かれているが、今年の試合をモノクロにして、昔の映像です、と流されても、気がつかないようにおもう。もしくは30年前の試合を今日の結果ですと見せられても納得しそうである。ヘルメットとか、捕