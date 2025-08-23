ダイヤモンドリーグ第14戦、女子5000mで疾走する田中希実（左）＝22日、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（DL）第14戦は22日、ブリュッセルで行われ、女子5000メートルの田中希実（ニューバランス）は14分37秒19で9位だった。男子走り高跳びの真野友博（九電工）は2メートル18で4位。男子3000メートル障害で三浦龍司（SUBARU）が年間上位選手で争う27日開幕の