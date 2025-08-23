22日夜、三重県亀山市の臼杵山で山岳遭難があり、70代男性の行方がわからなくなっています。 行方がわからなくなっているのは、亀山市の70代の男性です。 警察によりますと、22日午後7時ごろ、「夫が帰ってこない。石水渓のふもとで夫の車が停まっているのを発見した」と男性の妻から110番通報がありました。 登山アプリの位置情報を確認したところ、臼杵山の登山口からおよそ600メートル西の地点で遭難したと