補聴器の着用に、認知症の進行を遅らせる効果があるという。ある新研究で、６０代で補聴器を着用している人は、聴力低下の初期段階で何も対策を講じていない人に比べて、認知症の発症リスクが６１％も低下することが判明した。 【写真】認知症の味方「オレンジリング」を知っていますか 同研究の結果も含め聴力障害が認知症の発症に重要な役割を果たすという証拠が挙がっているところで、その理由は他人の言葉を聴き取ろうと