馬術を裏で支える「グルーム」。この仕事に邁進する女性に密着しました。 【写真を見る】救えたかもしれない“愛馬の命” 馬の一番の理解者｢グルーム｣に 朝から晩まで馬に寄り添い馬術を支える【密着】 障害馬術・名古屋市出身の角居実央さん。 （角居さん）「次の日試合ですという夜に、自分のパートナーがせん痛という（馬特有の）腹痛で亡くなってしまって、馬が何かあったときに助けられないという