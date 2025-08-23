プロ野球パ・リーグは22日、各地で3試合行われました。日本ハムはソフトバンクとの首位攻防戦第1ラウンドを勝利。同点の7回に万波中正選手の勝ち越し19号ソロが飛び出すと、最後は柳川大晟投手が抑え、1点差の好ゲームを制しました。敗れたソフトバンクは今宮健太選手が通算100号を放つなど、2点を先制しましたが、逆転負けです。楽天はオリックスとの接戦に勝利。初回は1点先制されますが、中島大輔選手の先頭打者ホームランです