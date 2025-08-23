学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「PFC」はなんの略語？「PFC」はなんの略か知っていますか？健康的な食生活を送るためのキーワードです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Protein（たんぱく質）・Fat（脂質）・Carbohydrate（炭水化物）」を略した