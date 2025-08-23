エミレーツ・グループは、大規模な採用活動を実施する。エミレーツ航空の客室乗務員やパイロット、エンジニア、カスタマーサービス、グランドハンドリング、人事、財務などのほか、dnataでも貨物やケータリング、グランドハンドリングなど、350の職種で17,300人以上の採用を見込んでいる。通年で150都市で2,100回以上の求人関連のイベントを実施するほか、アラブ首長国連邦（UAE）の学生向けのイベントも開催する。グループの現在