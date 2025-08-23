COP30が開催されるブラジル北部で建設中のホテル＝7月、ベレン（ロイター＝共同）【リオデジャネイロ共同】11月に国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）が開かれるブラジル北部ベレンでホテル代高騰が続き、各国政府代表団の宿泊先確保が難航している。地元メディアは22日、出席を想定する196カ国のうち、宿泊先が決まり参加が確定したのは日本を含む47カ国にとどまると報道。無事に開催できるかを危ぶむ声が広がる。