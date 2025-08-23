家事・育児・お仕事などで疲れたり、殺伐とした日々にモヤモヤしたりしているとき、ほっとする話を聞くと心があたたまりますよね。この記事では、思わず「わかる～」と頷けるようなXの投稿をご紹介します。ほっとするような話題で、気持ちが軽くなりますよ。 「ボーっとしてる暇があったら」と言う人がいるけど…持論に11万いいね 1日のうち、どのくらい「ぼーっとする時間」を確保していますか？何もしない