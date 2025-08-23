この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは自身の娘が生後2か月のとき、義母にキスされたことが嫌でした。しかし直接義母に「やめてほしい」と伝えても謝罪や反省はなく、夫に話してもまともに取り合ってくれません。離婚も視野に入れるほど悩んでいる投稿者ママですが、義妹に相談するのはやめたほうがいいでしょうか。ママリに寄せられた回答をご紹介します。 娘生後2か月、義母からキスされた