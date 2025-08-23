「勝負師 孫正義の冒険」（上・下）［著］ライオネル・バーバー90年代後半に学生時代を送った評者のような世代にとって、当時のソフトバンクという会社はとらえどころのない会社であり、その会社を率いる孫正義という人間もまたとらえどころのない経営者というのが相場だった。それが企業買収を重ね、携帯電話の事業者になったかと思うと、あれよあれよという間にソフトバンクはIT関連の一大コングロマリットとなってしまった