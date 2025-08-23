「クィアのカナダ旅行記」［著］水上文／「クィア・レヴィナス」［著］古怒田望人／いりや社会の多数派は、生まれた時に割り当てられた性別と「私は男だ」などと自認する性が一致している。この状態をシスジェンダーとよび、そうでない人はトランスジェンダーである。そしてクィアとは、シスジェンダーの異性愛者を「標準」とみなす社会で、LGBTを含め、異物とみなされうる様々な人のことである。『クィアのカナダ旅行記』