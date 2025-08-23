「経済とイデオロギーが引き起こす戦争」［著］岩田規久男本書の著者は数多くの経済書を世に出してきたが、1998年刊の『金融法廷』は異色作だった。不良債権問題がかくも長引いた責任の所在について、仮想裁判の形式で追及する痛快な内容だった。本書は裁判形式ではないものの、原因そして責任を追及する姿勢は重なる。挑むのは、戦争はどうして起きるのかという巨大なテーマだ。多くのページを割いたのが日米開戦にいたる道