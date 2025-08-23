「根も葉もある植物のはなし」［著］塚谷裕一「どっちもどっち」とか「つるりとする」といった見出しが並ぶ。これだけ見ると何の本かと思うだろう。さまざまな植物の色や形態の面白さを写真とともに語ったエッセイ集である。葉には表と裏がある。しかしユーカリの葉は両面同じである。なぜか。自生地であるオーストラリアの夏の光が強すぎるからだ。だけど、光が強いとどうして？ていうか、そもそもなんで表と裏があるのか