フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは、今月６日に腰の手術で入院していたが１６日に退院したことを明かした。入院中は、テレビで高校野球を熱心に見ていたことを明かし「準々決勝ぐらいまでは、最高の試合で面白かったねぇ…今年の高校野球は。しかも準々決勝からは、さらにグレードアップするよ