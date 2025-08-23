子どもがいる・いないで離婚の判断が変わる子どもの有無は、離婚すべきかどうかの判断に大きく関わる――。2023年の内閣府調査によると「未成年の子どもがいない場合」、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた人が42.4％と、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」（9.6％）、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」（2.6％）を大きく上回った。だが、前提を「未